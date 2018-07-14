رجل الاعمال العراقي محمود بنية ينفي اتهامه بمحاولة اغتيال عمه

2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادنفى رجل الاعمال العراقي محمود مصطفى عبد الوهاب بنية، الجمعة، اتهامه بمحاولة اغتيال عمه خليل عبد الوهاب بنية، فيما اشار الى ان الاخير لديه مشاكل كثر مع اشخاص وشركات في العراق.وقال محمود بنية في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ادعاء خليل عبد الوهاب بنية، بوجود محاولة اغتيال من قبلي، هو ادعاء كاذب وكيدي الغرض منه التشهير"، مبينا ان "خليل عبد الوهاب موجود خارج العراق هو وعائلته منذ اكثر من ثلاثة اشهر وان داره مهجور".واضاف ان "خليل بنية لديه مشاكل كثر مع اشخاص وشركات داخل العراق، وهو يعرف جيدا من هم اعدائه بذلك اذا كان لا يجانب الحقيقة"، مشيرا الى ان "والد خليل عبد الوهاب بنيه قام بتنبيهه وردعه بانذار نهائي على ما يقوم به من تشهير وتنكيل وكذب".واكد محمود بنية انه "متواجد في بغداد، وسيثبت انها شكوى كيدية امام الجهات المختصة".

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