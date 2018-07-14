العراق.. قتيل ومصابون في تظاهرات بميسان

2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخص وأصيب 18 آخرون بينهم أفراد أمن الجمعة في تظاهرات شهدتها محافظة ميسان جنوبي شرق العراق.

وقال مدير صحة نيسان علي العلاق في تصريحات لـ "راديو سوا" إن الإصابات التي تم تسجيلها حدثت جراء "إطلاق ناري" وأن أغلب المصابين هم من القوات الأمنية.

وشهدت مناطق متفرقة من المحافظة تظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع الخدمية.

وأطلقت القوات الأمنية النار لتفريق متظاهرين أمام مبنى محافظة ميسان، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وقطع متظاهرون الطريق السريع الرابط بين ميسان والبصرة وشهدت بعض التظاهرات أعمال تخريب.

وشهدت محافظات متفرقة في العراق مظاهرات احتجاجية على الأوضاع الخدمية وكذلك على ارتفاع نسب البطالة.

وتأتي موجة الاحتجاجات هذه فيما ينتظر العراق انتهاء عملية إعادة الفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو، على خلفية شبهات بالتزوير.

ويجد العراق نفسه من دون سلطة تشريعية للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

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