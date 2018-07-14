محتجون يقتحمون مطار النجف

2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتحم متظاهرون غاضبون مساء الجمعة مطار النجف الدولي جنوب العاصمة بغداد، في ظل موجة احتجاجات يشهدها العراق بدأت شرارتها في البصرة.

ودخل المتظاهرون قاعة الاستقبال في المطار وسط تواجد أمني مكثف.



وأصيب بعض المتظاهرين في اشتباكات مع القوى الأمنية ونقلوا إلى المستشفى فيما واصل آخرون احتجاجهم ووصل بعضهم إلى مدرج المطار، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسي.

غير أن مسؤولا بمطار النجف أعلن عودة العمل بشكل طبيعي في المطار بعد خروج المتظاهرين منه بطريقة سلمية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وتظاهر مساء الجمعة مئات من أهالي محافظة النجف احتجاجا على تردي الخدمات ونقص التيار الكهربائي، وطالبوا بتغيير "المسؤولين الفاسدين" الذين يتهمونهم بعدم توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

مزيد من التفاصيل حول احداث النجف في تقرير مراسل راديو "سوا" أيسر الياسري:

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