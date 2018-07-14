وفاة 5 اشخاص بحادث سير مروع غرب الناصرية

2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار :الفرات نيوز} توفي خمسة اشخاص بتصادم مركبتين على الطريق الدولي السريع غرب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .وذكر مصدر مطلع لمراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " خمسة اشخاص لقوا مصرعهم مساء الجمعة في حادث تصادم على الطريق الدولي السريع غرب الناصرية , بين مركبتين الاولى نوع {دوج تشارجر} تقل راكبين وسائق المركبة , والاخرى نوع {تيكو} تقل راكب وسائقها جميعهم فارقوا الحياة".واضاف ان " مركز شرطة البطحاء فتح تحقيقاً بالحادث بعد نقل الجثث الى شعبة الطبابة العدلية واجراء المخطط من قبل مديرية مرور ذي قار".انتهىبواسطة :علي الخفاجي

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