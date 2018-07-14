2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل المجلس الوزاري للامن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادي

{بغداد:الفرات نيوز} يعقد المجلس الوزاري للامن الوطني حاليا اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني ...يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للامن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للامن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).