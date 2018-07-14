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المجلس الوزاري للامن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادي
2018/07/14 | 06:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل المجلس الوزاري للامن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادي

{بغداد:الفرات نيوز} يعقد المجلس الوزاري للامن الوطني حاليا اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني ...يتبع

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