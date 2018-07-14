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حكومة بغداد تحاول تطويق احتجاجات البصرة وعينها على باقي المحافظات
2018/07/14 | 06:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا شيء يمنع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البصرة بجنوب العراق، من التوسّع إلى محافظات أخرى ليست أفضل حالا من البصرة لا

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