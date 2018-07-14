2018/07/14 | 06:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شيء يمنع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البصرة بجنوب العراق، من التوسّع إلى محافظات أخرى ليست أفضل حالا من البصرة لا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة بغداد تحاول تطويق احتجاجات البصرة وعينها على باقي المحافظات) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة بغداد تحاول تطويق احتجاجات البصرة وعينها على باقي المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).