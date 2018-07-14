إعادة الإعمار بعد صفقة الحرب: تدخّل إيراني معقّد في سوريا

2018/07/14 | 06:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت الحكومة الإيرانية وجودها في سوريا مستفيدة من الحرب التي كانت سببا أساسيا في استمرارها وتصعيدها، وعملت -بالتوازي مع المسارين العسكري والسياسي-

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