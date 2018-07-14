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ترامب يتجاهل العُرف الدبلوماسي بشن حرب على ماي
2018/07/14 | 07:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والملكة إليزابيث الثانية الجمعة، بعد أن انتقد مجددا رئيسة الوزراء

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