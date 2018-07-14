ترامب يتجاهل العُرف الدبلوماسي بشن حرب على ماي

2018/07/14 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والملكة إليزابيث الثانية الجمعة، بعد أن انتقد مجددا رئيسة الوزراء

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