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صاروخ يجعل المليارات تذهب أدراج الرياح
2018/07/14 | 07:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات لإنشاء طائرة مقاتلة لا تستطيع مقاومة صاروخ روسي خرج إلى حيز الوجود في وقت سابق.

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