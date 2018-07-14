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مدرب بلجيكا : لن نتنازل عن الفوز أمام انجلترا
2018/07/14 | 07:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أكد الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفنى لمنتخب بلجيكا أن فريقه لن يتنازل عن الفوز أمام انجلترا خلال المواجهة التى ستجمع بينهما فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال 2018.

وقال مارتينيز : ” لن نتنازل عن الفوز بهذه المباراة ، نحن نريد إلهام الأجيال القادمة، الطريقة التي نلعب بها ضرورية لما سيحدث في المستقبل ، كانت تجربة رائعة وكان الجميع رائعًا”.

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