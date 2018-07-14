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مدرب روسيا يوقف مقابلة صحافية لسؤاله عن المنشطات
2018/07/14 | 07:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أوقف ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب منتخب روسيا حواراً صحافياً مع مجلة “دير شبيجل” الألمانية بسبب سؤاله حول تعاطى لاعبيه المنشطات.

وأعلنت المجلة أنّ المدرب الروسي أوقف المقابلة عندما وجّه إليه صحافيان أسئلة تتعلق بشكوك بشأن أداء فريقه ليرد عليهما بغضب  :” “اسألوني عن أمور ثبتت بشكل قاطع حتى أرد عليكم”، ينهض ويغادر المكان ولم يقبل العودة سوى بعد نقاشات طويلة.

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