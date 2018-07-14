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صراع إيطالى للحصول على خدمات مدافع اليونايتد
2018/07/14 | 07:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – دخل ناديا يوفنتوس وانتر ميلان الإيطاليان فى شراع شرس للحصول على خدمات ماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الصيف الجارى.

ويعاني دارميان من قلة المشاركة فى ظل وجود البرتغالى جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفنى للشياطين الحمر.

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