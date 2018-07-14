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جوارديولا يفتتح مطعما بنكهة كتالونية فى مدينة مانشستر
2018/07/14 | 07:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن إفتتاحه فرعا جديدا لمطعم الطاهي الكتالوني الشهير باكو بيريز، وذلك في مدينة مانشستر.

وواصل جوارديولا (47 عاما) المدير الفني السابق لنادي برشلونة وبايرن ميونيخ إظهار شغفه الشديد لمسقط رأسه منذ انضمامه للسيتي قبل عامين وهو ما تسبب فى تغريمه بـ 20000 جنيه استرليني من الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضى بسبب ارتداء شريط أصفر لدعم استقلال كتالونيا.

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