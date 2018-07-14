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بومبيو يلتقى مع رئيس المكسيك المنتخب لتحسين العلاقات
2018/07/14 | 07:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تعزيز وتحسين العلاقات مع المكسيك بعد العثرات التي واجهتها.

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