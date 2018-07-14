الصين: الأزمة السورية لا تحل إلا بالوسائل السياسية

2018/07/14 | 07:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين اللجنة المركزية للشؤون الخارجية ، يانغ جيه تشي اليوم السبت ، ان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السورية هو التوصل إلى تسوية سياسية، مشددا على ان الشعب السوري وحده له الحق باتخاذ القرار بشأن مستقبل بلاده.

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