نجاحات تنموية وقيم مشتركة تقود الشراكة بين الإمارات وجنوب أفريقيا

2018/07/14 | 08:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي – شملت مباحثات أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إمكانات وفرص

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