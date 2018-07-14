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نجاحات تنموية وقيم مشتركة تقود الشراكة بين الإمارات وجنوب أفريقيا
2018/07/14 | 08:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبوظبي – شملت مباحثات أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إمكانات وفرص

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