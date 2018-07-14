مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف موظفي الدولة

2018/07/14 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 1944 موظف.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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