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بكين تتمسك بأهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني
2018/07/14 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين اللجنة المركزية للشؤون الخارجية ، يانغ جيه تشي اليوم السبت ، ان الصين تتمسك بأهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، وتدعو جميع الأطراف في اقرب وقت العودة إلى تنفيذها بالكامل .

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