قتيلان بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق

2018/07/14 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

دخان يرتفع من موقع انفجار في ريف دمشق

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في أحد الطرق الزراعية في قرية دير ماكر بريف دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية بأن "انفجار العبوة الناسفة وقع أثناء عودة عدد من المدنيين من العمل في الأراضي الزراعية على أحد الطرق الزراعية في محيط قرية دير ماكر"، موضحة أن القتيلين والجرحى هم عمال من أهالي قرية الكوم بريف القنيطرة.

ويأتي هذا الحادث نتيجة لتعمد المسلحين زرع الألغام والعبوات الناسفة في الطرق والأراضي الزراعية قبل خروجهم منها.

المصدر: سانا

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