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عودة الرحلات الجوية في مطار النجف بعد انسحاب المتظاهرين
2018/07/14 | 09:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت قناة العراقية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطار مدينة النجف بعد انسحاب متظاهرين.

وكان مئات العراقيين قد اقتحموا في وقت سابق اليوم المطار وأوقفوا الحركة الجوية في تلك المدينة المقدسة لدى الشيعة موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

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