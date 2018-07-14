السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


بومبيو يؤكد ضرورة تعزيز أمن الحدود خلال زيارة للمكسيك
2018/07/14 | 09:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال أول زيارة له إلى المكسيك اليوم الجمعة إنه “أكد باحترام” على ضرورة التعامل مع أمن الحدود بين البلدين في الوقت الذي أقر فيه بأن الولايات المتحدة كانت سببا في زيادة الطلب على المخدرات.

ووصف بومبيو المكسيك بأنها شريك هام في التصدي للتحديات الإقليمية وأضاف أن من الضروري إقامة علاقات تجارية قوية وعادلة بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يؤكد ضرورة تعزيز أمن الحدود خلال زيارة للمكسيك) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يؤكد ضرورة تعزيز أمن الحدود خلال زيارة للمكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ استئناف الرحلات الجوية في مطار النجف الاشرف بعد انسحاب المتظاهرين
⋙ شرطة تشيلي تداهم مكاتب أساقفة بسبب اتهامات بالانتهاك الجنسي
⋙ إضراب عام يخلي الشوارع في نيكاراجوا بعد احتجاجات ضخمة
⋙ بومبيو يلتقى رئيس المكسيك المنتخب سعيا لتحسين العلاقات بين البلدين
⋙ رفع حظر التجوال عن محافظة النجف الاشرف
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. احمد البشير يطلق اغنية "سمطني الحر" بسبب انقطاع الكهرباء في "العراق النفطي"
⋙ بالفيديو.. ايران تقرر انزال العلم العراقي ورفع علم كردستان وعزف النشيد الكردي خلال استقبالها فريق كيك بوكس
⋙ بالصور... إشعال النيران في مقر حزب الدعوة من قبل المتظاهرين بالنجف
الأكثر شيوعا