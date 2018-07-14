بومبيو يؤكد ضرورة تعزيز أمن الحدود خلال زيارة للمكسيك

2018/07/14 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال أول زيارة له إلى المكسيك اليوم الجمعة إنه “أكد باحترام” على ضرورة التعامل مع أمن الحدود بين البلدين في الوقت الذي أقر فيه بأن الولايات المتحدة كانت سببا في زيادة الطلب على المخدرات.

ووصف بومبيو المكسيك بأنها شريك هام في التصدي للتحديات الإقليمية وأضاف أن من الضروري إقامة علاقات تجارية قوية وعادلة بين البلدين.

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