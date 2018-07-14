تقارير صحفية – 30 مليون يورو تفصل سيليسين عن ليفربول

2018/07/14 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر يقترب الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بعد رعبته بالبحث عن فرصة جديدة لدقائق لعب أكثر.

سيليسين أنضم لبرشلونة بداية موسم 2016 وخاض 21 مباراة فقط منذ تواجده مع الفريق للاعتماد على الألماني مارك أندريه تير شتيجن كحارس أساسي للفريق.

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وتبلغ قيمة الشرط الجزائي للحارس مع بلوجرانا 60 مليون يورو، لكن إدارة الفريق على استعداد للتفاوض حول المقابل المادي والذي يتوقع وصوله إلى 30 مليون يورو للموافقة على رحيل الهولندي.

ويسعى ليفربول للتعاقد مع حارس مرمى بعد معاناة الفريق من أخطاء حارسيه البلجيكي سيمون مينيوليه باللقاءات الأولى في الدوري الإنجليزي، والألماني لوريس كاريوس الذي يتحمل بنسبة كبيرة خسارة الفريق نهائي دوري الأبطال بسبب خطأيه أمام ريال مدريد بالنهائي.

صفقات التدعيم لـ ليفربول حتى الآن 👇فابينونابي كيتاشاكيري👕😆🔥 pic.twitter.com/mlN7jsWNS9

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018ريدز نجحوا بالتعاقد مع نابي كيتا وفابينيو وشيردان شاكيري وتبقى حراسة المرمى أكثر مراكز الفريق حاجة للتدعيم للمنافسة على بطولات الموسم القادم.

وخرج سيليسين بشباك نظيفة في 11 مباراة من أصل 21 خاضهم مع بلوجرانا.





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