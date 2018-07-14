دي يونج يوضح حقيقة إهتمام برشلونة بالتعاقد معه

2018/07/14 | 09:11

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هاي كورة – صرح دي يونج لاعب أياكس مؤكدًا على إهتمام برشلونة بالتعاقد معه خلال الفترة القادمة لكنه أردف في ذات الوقت بأنه سيبقى الموسم المقبل في النادي الهولندي حيث ربما يتعاقد النادي الكتالوني مع اللاعب مع إعارته لموسم لناديه أو الإتفاق على الصفقة مع تأجيلها للموسم بعد القادم حتى يحصل دي يونج على فرصة أعلى من المشاركة في المباريات .

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