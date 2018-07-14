2018/07/14 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتوج فريق الزوراء بطلاً للدوري العراقي لكرة القدم، وذلك بخسارة مطارده القوة الجوية أمام الشرطة 1-0، أمس الجمعة، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.وسجل علاء عبد الزهرة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، رافعاً رصيد فريقه إلى 80 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد القوة الجوية عند 81 نقطة، متخلفاً عن الزوراء بفارق 6 نقاط قبل مباراة الأخير مع نفط ميسان، يوم السبت.وعزز الزوراء سجله كأكثر الفرق إحرازاً للدوري بـ14 لقباً، مستعيداً الزعامة من القوة الجوية بالذات لأن الأخير انتزع منه اللقب الموسم الماضي.وبهذه الفوز رفع الزوراء رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، فيما حلَّ القوة الجوية ثانياً برصيد 81، قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم، ما يعني استحالة لحاق القوة الجوية بالزوراء الذي توج رسمياً ببطولة الدوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري العراقي الممتاز.. الزوراء يتوج باللقب بخسارة القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري العراقي الممتاز.. الزوراء يتوج باللقب بخسارة القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).