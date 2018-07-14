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مظاهرات عارمة في عدة محافظات عراقية احتجاجاً على الفساد والبطالة وتردي الخدمات
2018/07/14 | 09:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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رووداو - AFP تشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

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