عمليات الفرات الأوسط وشرطة كربلاء تؤكدان تنسيق الجهود المشتركة لتأمين رحلات الحج البري

2018/07/14 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادتي عمليات الفرات الأوسط وقيادة شرطة كربلاء عن البدء بأستعدادات مبكرة لتأمين الحماية اللازمة لتفويج وعودة حجاج بيت الله الحرام برا من جميع محافظات العراق عبر كربلاء المقدسة وصولا الى النخيب ومنفذ عرعر الحدودي، وبتنسيق الجهود المشتركة مع كل الوزارات والعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والحكومة المحلية والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.وذكرت مديرية شرطة كربلاء :" ترأس قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وقائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت (اللواء أحمد علي زويني) موتمراً امنياً موسعاً ضم هيئات الركن في عمليات الفرات الاوسط ومدراء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وكافة الآمرين ورؤساء الدوائر المدنية ذات العلاقة وايضا ممثلي العتبات المقدسة،واضافت :" تم مناقشة الخطة الامنية وتحديد المسؤوليات والواجبات وتوزيع القواطع وبيان التحديات وسبل مجابهتها من اجل توفير المناخ الامني المناسب لحجاج الديار المقدسة وتفويت الفرصة على الاعداء.وتابعت :" كما اجرى القادة الأمنيين بعد انتهاء المؤتمر جولة ميدانية استطلاعية تم من خلالها استصحاب الآمرين على طول طريق تنقل الحجاج وعمق المناطق الصحراوية وجميع الطرق والمفترقات النيسمية وذلك لإحكام النهايات وتحديد المسؤوليات وآماكن الانفتاح والانتشار للقطعات المكلفة بالواجب بالاضافة إلى الاسناد الجوي.

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