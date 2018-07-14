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#محمد عبد الكريم يوسف - الموت في أدب شكسبير
2018/07/14 | 09:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_عبد_الكريم_يوسف كثيرا ما يمتدح الناس شعراء البارد Bardلشعرهم الجميل و وصفهم الرومانسي وخيالاتهم التي تتضمنها مسرحياتهم ولكنهم يشتهرون أيضا بالوفيات المرعبة والمبدعة التي ينزلونها بشخصيات أعمالهم .ومن هؤلاء الشعراء العظام يمكن أن نذكر شكسبير.

تؤخذ بعض الشخصيات في مسرحياته من التاريخ وبعضها من الأسطورة و البعض الآخر من بنات أفكار شكسبير وخياله.

يستخدم شكسبير السم أو الغرق في قتل شخصياته .

ويبدو أنه يمتلك عش......

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