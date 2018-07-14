أوليف هيفرنان - كيف ننقذ أعالي البحار؟

2018/07/14 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أوليف_هيفرنان صيد مدمّر!يقول بول سنيلجروف، عالِم أحياء أعماق البحار بجامعة ميموريال في سانت جونز بكندا: "ما علمناه من تأثير طريقة الصيد بالشِّباك الجرافة في قاع البحار هو أن مدة التعافي، وخاصة بالنسبة إلى الموائل المعقدة، مثل المرجان في المياه العميقة، قد تستغرق مئات السنين.أعتقد أنه علينا تقبُّل فكرة أن العِلْم لن يكون العامل الحاسم الوحيد، لكننا نأمل بالتأكيد أن يكون أحد الاعتبارات الرئيسة".

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