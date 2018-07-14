خليل اندراوس - التباين بين ضفتي الأطلسي: الولايات المتحدة وأوروبا وسياسات القوة والفردوس المفقود

2018/07/14 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس سياسات القوةفي مسألة القوة ذات الاهمية البالغة ومسألة فعاليتها واخلاق القوة وجاذبيتها وسياسات القوة التي تمارسها اسرائيل، القاعدة الامامية للامبريالية الامريكية في الشرق الاوسط – نجد في الفترة الاخيرة تباينا في وجهة النظر الامريكية والاوروبية، فهناك تغير من قبل غالبية الدول الاوروبية باستثناء انجلترا وفرنسا مع ان كلتا الدولتين ترفضان سياسات الولايات المتحدة تجاه الاتفاق مع ايران...في الفت......

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