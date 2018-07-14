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موقف بايرن ميونخ من عودة خاميس للريال .!
2018/07/14 | 09:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – لا يغلق بايرن ميونخ الباب في وجه ريال مدريد للتفاوض حول إستعادة خاميس رودريغيز حال لم يكن اللاعب راغبًا في الإستمرارية رفقته حيث أنه بالرغم من أن إعارته ستنتهي في 2019 إلا أن النادي الألماني لا يرفض التفاوض مع البلانكو بشأن نقطة تفعيل خيار الشراء ، وهذا في ظل الأخبار التي تتوارد حول رغبة خاميس في العودة للريال خلال الفترة القادمة .

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