باكستان:توقيف رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته مريم في مطار لاهور

2018/07/14 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت مصادر مطلعة أن توقيف شريف جاء على خلفية أحكام غيابية أصدرها القضاء الباكستاني ضد نواز شريف وابنته أحكام غيابية بالسجن لمدد طويلة ، وانتشر الآلاف من أفراد الشرطة بعد ظهر اليوم الجمعة في وسط مدينة لاهور ووضعت شاحنات نقل على طول الطرق الرئيسية حيث يمكن استخدامها لمنع المحتجين من التحرك نحو المطار حيث من المتوقع وصول شريف حوالي الساعة 6:15 مساء (13:15 بتوقيت جرينتش).

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن أوامره الحالية لا تشمل تقييد حركة المواطنين لكن الوضع قد يتغير إذا نزل أنصار حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف إلى الشارع.

وكان أنصار الحزب قد أعلنوا أنهم سينظمون مسيرة إلى المطار متحدين بذلك الحظر المفروض على جميع المسيرات العامة.

ويعود شريف للوطن قادما من بريطانيا بعد أسبوع من صدور حكم من محكمة لمكافحة الفساد بسجنه عشرة أعوام بعد شراءه شقق فاخرة في لندن بينما صدر حكم بحبس ابنته وخليفته في السياسة سبعة أعوام.

وقد تهز عودتهما سباق الانتخابات الذي شابته مزاعم عن تدخل الجيش القوي من خلف الستار لتوجيه النتائج لصالح لاعب الكريكيت السابق عمران خان ، فيما يزعم شريف أن الجيش يساهم في عملية مطاردة ساحرات قانونية ضده وضد حزبه.

وتحدث حزب الشعب الباكستاني المعارض عن “تزوير قبل الانتخابات” في الأسبوع الحالي لكنه لم يشر إلى القوات المسلحة.

وتأتي عودة شريف في وقت يشهد حزبه تعثرا وعقبات بعدما كان قبل عام يحظى بشعبية كبيرة ويتصدر الأحزاب المتنافسة في الانتخابات.

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