بعد يوم مشحون بالتظاهرات.. رفع حظر التجوال عن النجف

2018/07/14 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف الرحلات الجوية في مطار المدينة...

استؤنفت الرحلات الجوية في مطار النجف الدولي (جنوبي العاصمة بغداد) صباح السبت، بعد انسحاب المتظاهرين الغاضبين، فيما رفعت السلطات العراقية حظر التجوال عن المدينة بعد يوم مشحون بالتظاهرات.

وكان مئات العراقيين قد اقتحموا المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وتعرضت القوى الأمنية بالضرب لبعض المتظاهرين ، الذين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى ، فيما واصل آخرون احتجاجهم ووصل بعضهم إلى مدرج المطار مع وصول تعزيزات أمنية كبيرة .

وتتواصل التظاهرات في البصرة جنوبي العراق لليوم السادس على التوالي احتجاجا على البطالة، ما اضطر رئيس الوزراء حيدر العبادي للتوجه إلى المدينة .

وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10.8 بالمئة، ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى بمرتين بين الشباب.

من جانبها، رفعت السلطات العراقية حظر التجوال عن مدينة النجف جنوبي العاصمة بغداد، بينما قام متظاهرون بإحراق مكاتب حزب الدعوة وتيار الحكمة والمجلس الأعلى في محافظة ميسان ومحاولة احراق مقر لمنظمة بدر (بزعامة هادي العامري) وآخر لمليشيات عصائب اهل الحق (بزعامة قيس الخزعلي) بالنجف حيث رد حراس مقر الاخيرة بإطلاق النار على المحتجين .



خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.

ونشر ناشطون صورا تم تداولها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إحراق مقرات كتائب حزب الله في مدينة النجف العراقية، إضافة لحرق منازل سياسيين في النجف.

كما أفادت تقارير بإطلاق نار كثيف داخل أروقة مجلس محافظة ميسان جنوبي العراق، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجروح أصيب بها إثر مواجهات مع أجهزة الأمن في المحافظة.

بالتزامن قال مكتب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدرالعبادي ان الاخير ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث تداعيات الوضع الأمني .

وتشهد محافظات عراقية منها البصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية وواسط وكربلاء وبغداد ، تظاهرات واعتصامات واسعة، احتجاجا على تفشي البطالة وانعدام الخدمات، فيما اقتحم المتظاهرون في عدد من هذه المحافظات مقار الحكومات المحلية فيها، وهاجموا مقار حزبية بالحجارة قبل ان يحرقوا بعضها.

وشهدت التظاهرات صدامات تكررت في عدة محافظات بين المحتجين وقوات الامن، الامر الذي ادى لوقوع جرحى وقتلى في صفوف المتظاهرين ، حيث سقط متظاهر بنيران الامن في ميسان في ثان حادث من نوعه بعد آخر في محافظة البصرة .

هذا فيما قام العشرات من المحتجين من اهالي مدينة الشعلة (غربي بغداد) بحرق إطارات السيارات في الشوارع تعبيراً عن احتجاجهم على سوء الخدمات ودعمهم لاحتجاجات محافظات الوسط والجنوب.

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