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العراق :استئناف الرحلات الجوية في مطار النجف الاشرف بعد انسحاب المتظاهرين
2018/07/14 | 09:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وأفاد المصدر اليوم السبت : " ان الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف الاشرف استأنفت بعد انسحاب المتظاهرين منه، ورفع حظر التجوال عن المدينة ".وأضاف :"أن  إدارة المطار أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية بعد خروج المتظاهرين ورفع حظر التجوال الذي فرضته القوات الأمنية مساء أمس الجمعة على خلفية التظاهرات ".انتهى د.م

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