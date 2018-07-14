العراق :استئناف الرحلات الجوية في مطار النجف الاشرف بعد انسحاب المتظاهرين

2018/07/14 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد المصدر اليوم السبت : " ان الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف الاشرف استأنفت بعد انسحاب المتظاهرين منه، ورفع حظر التجوال عن المدينة ".وأضاف :"أن إدارة المطار أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية بعد خروج المتظاهرين ورفع حظر التجوال الذي فرضته القوات الأمنية مساء أمس الجمعة على خلفية التظاهرات ".انتهى د.م

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