أزمة تضرب إيران والحكومة توقف تصدير الكهرباء للعراق

2018/07/14 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسببت الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت الحكومة في إيران، بوقف تصدير الكهرباء والمياه بالكامل، وفق ما نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وأكد وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، أن بلاده أوقفت تصدير الكهرباء والمياه على الخلفية المستمرة في عموم إيران.

وقال أردكانيان "على عكس المزاعم، نحن الآن خفضنا مستوى تصدير المياه والكهرباء إلى الصفر".

وأشار إلى أن استمرار التصدير من شأنه أن يفاقم الوضع الراهن في البلاد، بشأن قطع الكهرباء.

وأوضح أن إيران أوقفت تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان والعراق، على خلفية مشاكلها.

من جهة أخرى، قال الوزير الإيراني إن أزمة المياه باتت اليوم في وضع معقد، داعيا إلى بذل الجهود لحلها.

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