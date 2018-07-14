مصرف الرافدين: إطلاق وجبة من سلفة موظفي دوائر الدولة

2018/07/14 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، اطلاق وجبة من سلفة موظفي دوائر الدولة، عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “المصرف أطلق وجبة من سلفة موظفي دوائر الدولة، التي تراوحت ما بين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.وأضاف ” تم […]

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