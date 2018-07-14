هل يكون مبابي ثالث من يفعلها ؟

2018/07/14 | 09:51

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هاي كورة – سيسير مبابي على خطى بيليه حينما سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في نهائي كأس العالم حيث سيكون ثالث لاعب تحت سن العشرين يشارك في نهائي البطولة بينما كان أول من فعلها بيليه عام 1958 حينما كان في السابعة عشر من عمره وقاد البرازيل لتحقيق اللقب تلاه جوسيب لاعب المنتخب الإيطالي حيث كان ثاني من فعلها علم 1982 وقاد إيطاليا لتحقيق البطولة ..



فهل يفعلها مبابي ؟

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