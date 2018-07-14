2018/07/14 | 09:51

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السبت 14 يوليو 2018 | 09:51 صباحاً

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السماح لـ "فتية الكهف" بمغادرة المستشفى الخميس المقبل

السماح لـ "فتية الكهف" بمغادرة المستشفى الخميس المقبل

متابعة/..



اعلن وزير الصحة التايلاندي بياساكول ساكولساتايادورن، السبت، إنه سيتم السماح للفتية الـ12 الذين تم إنقاذهم في كهف غمرته المياه في شمال تايلاند، بمغادرة المستشفى الخميس المقبل.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن "الفتية كلهم ومدربهم يتماثلون للشفاء بدنيا ونفسيا، وسيسمح لهم بمغادرة المستشفى في الـ19 من شهر يوليو الجاري".

وأضاف انه "علينا إعداد كل من الفتية وأسرهم لتقبل الاهتمام من جانب الجمهور ووسائل الإعلام الذي سيحاطون به عند مغادرتهم المستشفى".

وتم إخراج آخر مجموعة من فريق "وايلد بورز" التايلاندي لكرة القدم، المؤلف من 12 تلميذا ومدربهم، من كهف تام لوانغ قرب الحدود مع ميانمار، الثلاثاء الماضي، بسلام في نهاية عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر اشترك فيها غواصون من عدة دول.



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