مفوضية الانتخابات المنتدبة تتوجه إلى دهوك

2018/07/14 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 14 يوليوز 2018 - 9:40 ص

أربيل/شبكة أخبار العراق- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،السبت، انتهاء عملية العد والفرز في اربيل والتهيئة للتوجه الى دهوك .وذكر الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحفي اليوم: انه ” تم الانتهاء من عمليات الفرز والعد اليدوي اليوم لمحافظة اربيل بتدقيق جميع المحطات الانتخابيــة الواردة بشأنها شكاوى وطعون الموجودة في المحافظة , بأشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين و ممثلي الامم المتحدة والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام “.واضاف ” وتم التهيؤ للانتقال الى مدينة دهوك لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي للمراكز والمحطات الانتخابيــة الواردة بشأنها شكاوى وطعون “.

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