السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


مفوضية الانتخابات المنتدبة تتوجه إلى دهوك
2018/07/14 | 09:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 14 يوليوز 2018 - 9:40 ص

أربيل/شبكة أخبار العراق- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،السبت، انتهاء عملية العد والفرز في اربيل والتهيئة للتوجه الى دهوك .وذكر الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحفي اليوم: انه ” تم الانتهاء من عمليات الفرز والعد اليدوي اليوم لمحافظة اربيل بتدقيق جميع المحطات الانتخابيــة الواردة بشأنها شكاوى وطعون الموجودة في المحافظة , بأشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين و ممثلي الامم المتحدة والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام “.واضاف ” وتم التهيؤ للانتقال الى مدينة دهوك لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي للمراكز والمحطات الانتخابيــة الواردة بشأنها شكاوى وطعون “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات المنتدبة تتوجه إلى دهوك) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات المنتدبة تتوجه إلى دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار العراق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شرطة تشيلي تداهم مكاتب أساقفة بسبب اتهامات بالانتهاك الجنسي
⋙ إضراب عام يخلي الشوارع في نيكاراجوا بعد احتجاجات ضخمة
⋙ بومبيو يلتقى رئيس المكسيك المنتخب سعيا لتحسين العلاقات بين البلدين
⋙ رفع حظر التجوال عن محافظة النجف الاشرف
⋙ ادارة مطار النجف تحمل الحكومة المحلية والقوات الأمنية مسؤولية ما تعرض له المطار
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. احمد البشير يطلق اغنية "سمطني الحر" بسبب انقطاع الكهرباء في "العراق النفطي"
⋙ بالفيديو.. ايران تقرر انزال العلم العراقي ورفع علم كردستان وعزف النشيد الكردي خلال استقبالها فريق كيك بوكس
⋙ بالصور... إشعال النيران في مقر حزب الدعوة من قبل المتظاهرين بالنجف
الأكثر شيوعا