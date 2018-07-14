العبادي:البصرة في “عيوننا”

2018/07/14 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 14 يوليوز 2018 - 9:37 ص

البصرة/شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، على ضرورة سلمية التظاهرات الشعبية في محافظة البصرة المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل.وقال العبادي في كلمته خلال لقائه جمعا كبيرا من وجهاء محافظة البصرة “اننا جئنا لنخدم اهل البصرة ولنضع ايدينا بأيدي بعض من اجل انجاز المشاريع وتقديم الخدمات لابنائها”.وأضاف “اننا نحيي كل بصراوي يطالب بحقوقه والتي ضمنها الدستور والحكومة المركزية والحكومات المحلية وحقه في حياة كريمة وخدمات ورفاهية”.وتابع العبادي “اننا ننتقل حاليا من حالة الحرب الى السلم بعد ان هددت داعش وجودنا قبل 4 اعوام الى الخطر وانتهينا قبل ستة اشهر من تحرير اراضينا ولدينا حاليا مواجهته امنيا واستخباريا وفكره الذي نحاربه حاليا وسنقضي عليه داخل العراق وخارجه”.وشدد انه “لا يمكن ان نعمّر البلد ونبني الاقتصاد ونوفر فرص العمل بدون الامن، مبينا اننا اعددنا خطة كاملة للاعمار والبناء كما اعددنا خطة متكاملة للنصر على داعش وحققناه” مشيرا الى “اننا قضينا على الطائفية والاثنية واثبتت قواتنا انها عراقية وللجميع”.وبين “اننا سنصرف الاموال اللازمة للبصرة بما تحتاج من خدمات واعمار، والبصرة تستحق كل الخير وتستحق ان يتم خلق فرص عمل لكل مواطن بما يلبي طموحه” مؤكداً اننا نحتاج الى التعاون لننجز كل المشاريع”.ولفت الى ان “توفير ماء صالح للشرب وبشكل مستمر يتطلب تحلية ماء البحر وقد بدأنا بآليات التعاقد مع الشركة الاستشارية وهو مشروع متكامل،” مؤكدا “اننا نسير بالطريق الصحيح وماضون به”.وأضاف رئيس الوزراء “ليس لدي شك ان المواطن البصري يتظاهر من اجل البصرة وليس لدي شك ان من يخرب هو ليس من اهل البصرة”.وتابع “اننا لسنا طرفين متنازعين ويجب ان نضع يدنا بيد بعض من اجل الانجاز”.

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