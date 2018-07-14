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بيطرة ذي قار : لا تشتروا اللحوم غير المختومة
2018/07/14 | 09:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

دعا المستشفى البيطري في الناصرية المواطنين الى الالتزام بشراء اللحوم المفحوصة والمختومة من قبل الاطباء البيطريين ، وتجنب اللحوم التي تحمل اختاما مزورة .

شبكة اخبار الناصرية:

دعا المستشفى البيطري في الناصرية  المواطنين الىالالتزام بشراء اللحوم المفحوصة والمختومة من قبل الاطباءالبيطريين ، وتجنب اللحوم التي تحمل اختاما مزورة .

وقال مدير المستشفى الدكتور عماد ذياب لشبكة اخبار الناصرية ، ان على المواطنين محاربة ظاهرة الذبحالعشوائي وعدم شراء اللحوم من المخالفين ، والحرص على شرائها مختومة من قبل الأطباء البيطريين .

ولفت الى ان ختم البيطرة واضح ويحمل اسم المجزرة ،محذرا من ان عدد من القصابين غير المجازين يحاولونتزوير الختم على اللحوم ، وهذه مخالفة قانونية يتحملالقصاب مسؤوليتها .

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