بيطرة ذي قار : لا تشتروا اللحوم غير المختومة

2018/07/14 | 09:54

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

دعا المستشفى البيطري في الناصرية المواطنين الى الالتزام بشراء اللحوم المفحوصة والمختومة من قبل الاطباء البيطريين ، وتجنب اللحوم التي تحمل اختاما مزورة .





شبكة اخبار الناصرية:

دعا المستشفى البيطري في الناصرية المواطنين الىالالتزام بشراء اللحوم المفحوصة والمختومة من قبل الاطباءالبيطريين ، وتجنب اللحوم التي تحمل اختاما مزورة .

وقال مدير المستشفى الدكتور عماد ذياب لشبكة اخبار الناصرية ، ان على المواطنين محاربة ظاهرة الذبحالعشوائي وعدم شراء اللحوم من المخالفين ، والحرص على شرائها مختومة من قبل الأطباء البيطريين .

ولفت الى ان ختم البيطرة واضح ويحمل اسم المجزرة ،محذرا من ان عدد من القصابين غير المجازين يحاولونتزوير الختم على اللحوم ، وهذه مخالفة قانونية يتحملالقصاب مسؤوليتها .

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