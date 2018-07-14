استئناف الحركة الجوية في مطار النجف

2018/07/14 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلشهد مطار مدينة النجف جنوب غربي العاصمة العراقية استئناف الرحلات الجوية بعد انسحاب المتظاهرين منه، ورفع حظر التجوال عن المدينة.ومساء أمس الجمعة، اقتحم مئات المحتجين مطار مدينة النجف، ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية، فيما سارعت وزارة النقل العراقية إلى تحويل الطائرات من مطار النجف إلى بغداد وباشرت بنقل المسافرين براً.وعلى غرار مدن البصرة والناصرية والعمارة، تشهد النجف مظاهرات احتجاجاً على سوء الخدمات الحكومية، والفساد الإداري وتردي الوضع الاقتصادي.ولليوم الخامس على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في كبرى مدن الجنوب، البصرة، حيث خرج محتجون إلى شوارع المدينة ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر البحري للبضائع، مطالبين بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الحكومية.وعقب ذلك وسع المحتجون نطاق احتجاجاتهم، حيث اقتحموا مبنى المحافظة في النجف، ومنها اقتحموا مقرات الأحزاب، كحزب الدعوة وتيار الحكمة ،ومحاولاتهم اقتحام مقرات كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.من جهتها عبرت المرجعية الدينية في النجف عن تأييدها لمطالب المتظاهرين، مع التشديد على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة، فضلاً عن حث القوات الأمنية الحفاظ على سلامة المحتجين.

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