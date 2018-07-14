الحكيم لثوار الغضب الشعبي:لماذا تحرقون مقراتنا نحن لم نسرق؟!

2018/07/14 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 14 يوليوز 2018 - 11:10 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، السبت، بان قادة حزبه لم يسرقوا المال العام ولم يغتصبوا الاراضي والعقارات، فيما شدد على حاجة المرحلة للاغلبية الوطنية .وقال مكتب الحكيم الاعلامي في بيان ، إن الاخير “استقبل، بمكتبه في بغداد ، رئيس تحالف الفتح هادي العامري وبحث معه ملف التظاهرات في البصرة وبعض المدن العراقية، وبحث معه ايضا ملف تشكيل الحكومة القادمة وتوزيع المناصب ،وشدد الحكيم، وفقا للبيان، على “بقاء وزارتي النفط والنقل من حصته في الحكومة القادمة، مبينا ان ” قادة حزبه لم يسرقوا المال العام ولم يغتصبوا الاراضي والعقارات ، مشدداً ايضا على “حاجة المرحلة للاغلبية الوطنية “. واوضح “اهمية الاستماع الى التظاهرات واصوات الناس المطالبة بالحقوق البسيطة مثل الماء والكهرباء التي لم نوفرها لهم خلال 15 السنة الماضية .

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