هناك لاعب كبير سيأتي لريال مدريد حتما لامحالة قريبا !

2018/07/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_على الرغم من رحيل كريستيانو رونالدو وشعور جماهير ريال مدريد بالقلق إلا إن إدارة ريال مدريد لاتشع بنفس القلق ولديها إيمان بانها ستستطيع لملمة الفريق في الوقت المناسب.

بالطبع القلق الأكبر على خسارة قيمة رونالدو كهداف ولكن إدارة الفريق الملكي تشع بان الفيق لايزال واقفا على قدميه تهديفيا فعلى الرغم من إن الموسم الماضي غاب فيه رونالدو في ردهات كثيرة في الدوري بسبب تراكم الإرهاق وإنخفاض مستوى بنزيمة لكن الفريق كان صاحب ثاني أكبر غلة تهديفية في الليجا ب94 هدفا لايتفوق عليه سوى برشلونة فقط ب99 هدفا.

إدارة الفريق تشعر بان إيسكو وأسينسيو وبيل وموديتش وكروس وكاسيميرو وفاسكيز مع بعض التدعيمات التي ستأتي قبل نهاية الميركاتو ستجعل الفريق يقف على قدميه من جديد.

الإدارة ستقوم بتدشين صفقة قوية أو صفقتين من العيار الثقيل ولكنها لاتتعجل بالكشف عن تفاصيل المفاوضات الآن ومايجعلنا متأكدين إن فلورنتينو بيريز سيحسم صفقات قوية وهي إنه يهتم كثيرا بالجانب الإقتصادي وأن يمتلك الفريق لاعبا من الطراز الرفيع لذلك الماركا تؤكد إن نيمار أو مبابي أحدهما سينتقل لريال بنهاية الصيف…دعونا ننتظر.

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