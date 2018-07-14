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رسميًا : ساري مدربًا لتشيلسي
2018/07/14 | 11:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أعلن تشيلسي عن تعاقده مع ساري ليكون مدربًا للفريق خلفًا لكونتي وذلك بعقد لثلاثة مواسم حيث كانت الأخبار تشير لإقترابه من التوقيع مع البلوز قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الأمر .

هذا وقد أبدى ساري سعادته بالخطوة الجديدة والتحدي الذي سيخوضه مع تشيلسي آملًا في أن يتمكن من تحقيق طموحاته بقيادة النادي لحصد المزيد من الألقاب فيما هو قادم .

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