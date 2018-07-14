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نائبة تدعو عبر “النور” : الجهات السياسية في بغداد الى وضع ضوابط جديدة لطبيعة العلاقة مع كردستان
2018/07/14 | 11:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداددعت عضو التحالف الكردستاني النائبة السابقة نجيبة نجيب الجهات السياسية في بغداد الى وضع ضوابط جديدة لطبيعة العلاقة مع اقليم كردستان في المرحلة القادمة والاستفادة من اخطاء الماضي.

وقالت النائبة في تصريح لـ “النور نيوز” ان “غياب الارادة لدى الحكومة المركزية في طيلة الاعوام الماضية في تحقيق التغيير في طبيعة العلاقة مع الكرد هي السبب الرئيسي في وصول العلاقة الحالية بين بغداد واربيل ”.

وذكرت نجيب ان “الكرد في العراق لا يريدون سوى حق العيش بسلام مع الاخرين مع اعطاء حقوقهم حسب ما نص عليه الدستور العراقي والخروج بحلول ومعالجات حقيقية لحل جميع المشاكل بين الطرفين”.

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