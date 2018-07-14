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الكويت ترسل تعزيزات امنية الى الحدود مع العراق
2018/07/14 | 11:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادأعلنت السلطات الكويتية ارسال تعزيزات الى الحدود مع العراق، اثر التظاهرات التي تشهدها البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية.

ونقلت صحيفة الانباء الكويتية عن مصدر أمني كويتي قوله ان وزير داخلية بلادها، وجه بتحريك نحو٤٠٠ ضابط وضابط صف، الى العبدلي، وهي نقطة حدودية بين الكويت والعراق، مؤكدا في الوقت نفسه استقرار الاوضاع على الحدود بين البلدين.

ووصف المصدر الأمني الكويتي الأوضاع بأنها مستقرة للغاية، مشيرا الى ان ارسال التعزيزات هو لمزيد من الحيطة.

وأكد المصدر على ان ما يحدث في محافظات العراق الجنوبية، شأن داخلي عراقي، مشددا على ان اجراءات بلاده هدفها سلامة الحدود، وان الحرس الوطني الكويتي اتخذ اجراءات تأهب للأسباب ذاتها.

وكانت حركة الملاحة توقفت في مطار النجف على خلفية اقتحامه من قبل المتظاهرين احتجاجا على تردي الخدمات.

وشهدت محافظات وسط وجنوب العراق تظاهرات منددة بتردي الخدمات وازدياد البطالة ونقص الكهرباء والماء.

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