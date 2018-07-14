بدء العد والفرلز اليدوي في دهوك

2018/07/14 | 11:24

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- 7/14/2018 10:59:00 AM 24 عدد القراءات‌‌

خندان -

بدأت عملية العد والفرز اليدوي الجزئي في محافظة دهوك ، وسط مقاطعة الاطراف الكردستانية الاربعة (تحالف الديمقراطية والعدالة،حركة التغيير،الاتحاد الاسلامي الكردستاني،الجماعة الاسلامية).وذكر مراسل "خنــدان"، ان عملية العد والفرز اليدوي الجزئي بدأت اليوم السبت في محافظة دهوك، لافتا الى ان الاطراف الكردستانية الاربعة قاطعت العملية ولم ترسل ممثليها لمراقبة العد والفرز اليدوي.وكانت عملية العد والفرز اليدوي الجزئي في محافظة اربيل انتهت امس الجمعة، ومن المقرر اعلان النتائج بعد اتمام العملية في عموم العراق.

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