السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


بدء العد والفرلز اليدوي في دهوك
2018/07/14 | 11:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

- 7/14/2018 10:59:00 AM 24 عدد القراءات‌‌

خندان -

بدأت عملية العد والفرز اليدوي الجزئي في محافظة دهوك ، وسط  مقاطعة الاطراف الكردستانية الاربعة (تحالف الديمقراطية والعدالة،حركة التغيير،الاتحاد الاسلامي الكردستاني،الجماعة الاسلامية).وذكر مراسل "خنــدان"، ان عملية العد والفرز اليدوي الجزئي بدأت اليوم السبت في محافظة دهوك، لافتا الى ان الاطراف الكردستانية الاربعة قاطعت العملية ولم ترسل ممثليها لمراقبة العد والفرز اليدوي.وكانت عملية العد والفرز اليدوي الجزئي في محافظة اربيل انتهت امس الجمعة، ومن المقرر اعلان النتائج بعد اتمام العملية في عموم العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء العد والفرلز اليدوي في دهوك ) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء العد والفرلز اليدوي في دهوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ساري رسمياً مدرباً جديداً لتشيلسي الإنكليزي
⋙ حقوق الإنسان:حكومة لاتوفر أبسط الخدمات لمواطنيها لاخير فيها
⋙ عضو كنيست إسرائيلي يطالب باغتيال قادة حماس في غزة
⋙ أمر قضائي يلزم الحكومة الأمريكية بتحمل مصاريف لم شمل عوائل المهاجرين
⋙ بيان قمة هلسنكي: الاجتماع بين بوتين وترامب الاثنين المقبل
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| شاكيرا تظهر بالحجاب قبيل إحياء حفلها في مهرجان الأرز
⋙ بالفيديو.. احمد البشير يطلق اغنية "سمطني الحر" بسبب انقطاع الكهرباء في "العراق النفطي"
⋙ بالصور : أفتتاح "ضريح الزعيم" في بغداد
الأكثر شيوعا