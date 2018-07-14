نمو اقتصادي بنسبة 7.3% حققته ايران العام الماضي

2018/07/14 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف بان البلاد حققت خلال العام الايراني الماضي (21 اذار/ مارس 2017- 20 اذار 2018) نموا اقتصاديا بنسبة 7.3% وفي مجال القيمة المضافة الايجابية لجميع الفئات والاستثمارات بنسبة 4.1%.

وقال سيف في تصريح له مساء الجمعة، ان المعارضين والذين تتعرض مصالحهم (اللامشروعة) للخطر في ظل الاجراءات الاصلاحية التي قام بها البنك المركزي يطالبون بعزلي وهم في هذا السياق يثيرون الاجواء والشائعات.

واضاف، انه بطبيعة الحال لا فرق لدي متي تنتهي مهمتي بل المهم هو ان نسعى بكامل الجدية ولا نألوا جهدا في تنفيذ المهام والامور المناطة.

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