ايران تحصد 8 ميداليات في بطولة شباب العالم للووشو

2018/07/14 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز منتخب شباب ايران للووشو (فتيان وفتيات) 8 ميداليات ملونة؛ ذهبية واحدة و 4 فضية و 3 برونزية، في اليومين الاولين لمنافسات بطولة شباب العالم للووشو في فئة التالو.

ففي منافسات اليوم الاول لفئة التالو التي جرت الخميس احرزت ايران 3 فضيات وبرونزية واحدة فيما احرزت في اليوم الثاني للبطولة اي امس الجمعة ذهبية واحدة واخرى فضية واثنتين برونزيتين في الفئة ذاتها.

وتقلدت الذهبية سيدة سوكند كلشني (15-18 عاما).

ونال الفضية كل من مهدي خاني (12-15 عاما) وفاطمة جزيني (12-15 عاما) ونازنين بازدار (12-15 عاما) ومينا بناهي (15-18 عاما) حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

فيما احرز البرونزية كل من محمد علي مجيري ‘ميداليتين’ (15-18 عاما) ومهدي خاني (12-15 عاما).

وقد انطلقت بطولة شباب العالم للووشو في نسختها السابعة في العاصمة البرازيلية برازيليا اول امس الخميس بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 45 دولة وتستمر منافسات البطولة لغاية يوم غد الاحد

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