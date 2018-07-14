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العشرات يتظاهرون قرب منفذ سفوان الحدودي بالبصرة
2018/07/14 | 11:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ البصرةتظاهر العشرات من اهالي ناحية سفوان في محافظة البصرة، السبت، عند مدخل منفذ سفوان الحدودي للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل.ولفت المراسل الى أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات في الناحية وتخصيص من جزء من إيرادات المنفذ الحدودي لهذا الغرض، مضيفا أنهم طالبوا أيضا بتوفير فرص عمل، وافتتاح مكتب حكومي لتشغيل العاطلين في الناحية.

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